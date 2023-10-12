Поклонники назвали певицу Риту Дакоту «новым Цоем»

«Новым Цоем» назвали певицу Риту Дакоту ее поклонники, растянув на одном из ее последних концертов соответствующий баннер, передает Telegram-канал «Неопра, блин».

«Рита — новый Цой», — написали фанаты артистки на баннере.

Администраторы канала отмечают, что инициатива сравнения Дакоты с известным советским рок-музыкантом Виктором Цоем принадлежит самой исполнительнице. В описании к своим концертам на сайтах с билетами она сама приписывает себя к Цою и другому именитому артисту — Владимиру Высоцкому.

«В народе ее часто называют новым Цоем или новым Высоцким, потому что ее строчки проникают в глубину сознания, заставляя человека меняться», — говорится в описании ее выступлений.

Пользователи сети не увидели сходства в творчестве этих исполнителей с творчеством Дакоты.

«Почему не новый [революционер Владимир] Ленин?», «Сколько она им заплатила за это?», «Сравнили божий дар с яичницей», «Фу, ужас просто», «Не смешите людей», — прокомментировали подписчики Telegram-канала Starhit.