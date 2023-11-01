Похвасталась фигурой. Модель Хейли Бибер разделась до трусов на Хэллоуин

26-летняя модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли Бибер разделась до трусов на Хэллоуин. Снимками в откровенном образе она поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бибер повторила наряд актрисы Кармен Электры из популярной комедии «Очень страшное кино». Она надела комплект из кружевного лифа и трусов, сделала мокрую укладку и макияж в стиле нулевых. Образ звезда дополнила черными кедами с высокими белыми носками.

«Королева Хэллоуина», «Превосходно», «Выглядишь потрясающе», — оценили фолловеры костюм Бибер. Однако многие отметили, что модель не проявила фантазии в выборе наряда и просто похвасталась хорошей фигурой.

Ранее откровенное фото опубликовала певица Бритни Спирс.