Пришли все звезды. Как прошли похороны актера из «Друзей» Мэттью Перри

Похороны актера из культового сериала «Друзья» Мэттью Перри прошли в Лос-Анджелесе. Проститься со звездой пришли родственники, друзья и знаменитые коллеги, сообщает Daily Mail.

Церемония прошла в Мемориальном парке Форест-Лоун, который находится напротив студии Warner Bros. На фото с места событий видно, что похороны Перри посетили актеры Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер.

Ранее все главные звезды «Друзей» выпустили совместное заявление по поводу смерти Перри. Актеры сообщили, что всегда относились друг к другу как семья.