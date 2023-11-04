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12:30, 04 ноября 2023
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Пришли все звезды. Как прошли похороны актера из «Друзей» Мэттью Перри

Пришли все звезды. Как прошли похороны актера из «Друзей» Мэттью Перри
© Кадр: Daily Mail Online

Похороны актера из культового сериала «Друзья» Мэттью Перри прошли в Лос-Анджелесе. Проститься со звездой пришли родственники, друзья и знаменитые коллеги, сообщает Daily Mail.

Церемония прошла в Мемориальном парке Форест-Лоун, который находится напротив студии Warner Bros. На фото с места событий видно, что похороны Перри посетили актеры Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер.

Ранее все главные звезды «Друзей» выпустили совместное заявление по поводу смерти Перри. Актеры сообщили, что всегда относились друг к другу как семья.

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