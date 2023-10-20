В Москве похитили студентку университета имени Плеханова

Студентку университета имени Г.В. Плеханова похитили в Москве. По данным SHOT, она приехала учиться в столицу из Краснодара.

В один вечер по возвращении в арендованную квартиру на Рязанском проспекте ее схватили двое мужчин, после чего она перестала ходить на занятия. Спустя некоторое время россиянку нашли в ее родном городе Краснодаре. Оказалось, что похищение организовал ее муж при помощи своего знакомого студента МГИМО. Мотивом послужило нежелание супруга отпускать жену на учебу в столицу.

В результате первокурсница вернулась в Москву и продолжила обучение. Правонарушителей задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». По этой статье молодым людям может грозить до 12 лет лишения свободы, поясняет SHOT.