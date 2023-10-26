Что скрывала жена комика Соболева? Женщина впервые показала свою фигуру после родов

Жена комика Ильи Соболева Наталья показала живот через полгода после родов. Видео она опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Живот так и остался, не сильно ушел. В общем мяска и жирка тут о-го-го. Но все в процессе, я худею и благодарю свое тело за то, что оно восстанавливается. Если встать красиво, то и не видно ничего лишнего. Но на самом деле работы еще много», — сказала она.

В ролике Наталья позирует перед зеркалом в ванной на Мальдивах. Для демонстрации фигуры она надела бикини оранжевого цвета, а волосы собрала в пучок.

Из открытых источников известно, что Соболева родила сына в апреле 2023 года.