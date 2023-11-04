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09:00, 04 ноября 2023
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Поймал побочку! Гипнотизер спас Куценко от зависимости

Поймал побочку! Гипнотизер спас Куценко от зависимости

© Фото: Svklimkin / Wikimedia Commons

К гипнотизерам пришлось обратиться актеру Гоше Куценко ради спасения от зависимости. Об этом он рассказал в программе «Секрет на миллион».

Из-за сильно загруженного рабочего графика и нехватки времени на отдых Куценко начал принимать таблетки, помогающие выспаться за несколько часов. Вскоре он понял, что стал зависим от препарата.

«Я поймал побочку. У меня было две недели отдыха, и я поймал такое состояние — угнетение дыхательного центра, когда задыхаешься во сне. В итоге я отменил съемки, отказался от проекта и лег в больницу», — рассказал актер.

Благодаря врачам Куценко перестал задыхаться во сне, но стал практически безэмоциональным — это еще одно побочное действие препарата. Это сильно мешало ему в работе, поэтому он обратился к гипнотизеру, который вернул в его жизнь эмоции.

Ранее Куценко раскрыл проверенный способ скинуть сразу 10 килограммов.

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