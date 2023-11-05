00:01, 05 ноября 2023
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«Пойдет работать!» Орлова высказалась о будущем своей дочери
© Фото: Kelly Sikkema / Unsplash
О будущем своей дочери Анны, которой 6 ноября будет девять месяцев, высказалась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица, экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова.
«Я постараюсь дать Анютке очень хорошее образование, как и ее старшему брату Артему. Но после окончания института она пойдет работать», — заявила знаменитость.
Ранее Орлова высказалась об отношении к совместному проживанию со старшим ребенком.