Россиянам перечислили ошибки при досрочном погашении ипотеки

Основные ошибки россиян при досрочном погашении ипотеки раскрыла в беседе с MK.RU эксперт научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Самая популярная из них — заемщик не предупреждает банки о досрочной выплате. По словам специалиста, важно указывать, какая сумма была направлена на погашение основного долга, а какая — на проценты. Сообщить об этом можно в формате онлайн или при личном посещении кредитной организации.

Нередко заемщики забывают про текущий платеж при досрочном погашении, продолжила Дайнеко. По ее словам, в таком случае спишется только текущий платеж, а остаток сохранится на кредитном счете. Если не внести сумму на следующий месяц, появится просрочка, из-за которой будет наложен штраф.

Лучшим временем для погашения ипотеки эксперт назвала дату очередного платежа. Она пояснила, что в некоторых случаях это может быть указано в ипотечном договоре.