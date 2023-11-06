Поел и стал глупым! Эти продукты вредят работе вашего мозга

Сахар и продукты с его высоким содержанием вредят работе мозга, заявила в разговоре с Pravda.ru врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Среди них хлеб, каши быстрого приготовления, различна выпечка. Именно чрезмерное употребление сахара приводит к ухудшению памяти и увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний, уточнила специалист. Таким образом, если человек поел «сахарные» продукты, он автоматически становится глупее.

Кроме того, заставить мозг работать хуже способны полуфабрикаты и блюда быстрого приготовления. Они содержат большое количество трансжиров, которые замедляют мозговую деятельность. Негативно на работу органа влияют и алкогольные напитки, добавила Демьяновская.

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