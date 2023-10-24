Раскрыты подробности о многомиллионном жилье Пугачевой на Кипре

Подробности о недвижимости певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина (признан иностранным агентом) в городе Лимасол на Кипре раскрывает KP.RU.

Стало известно, что жилье здесь звездная семья приобрела еще в 2017 году, получив также гражданство этой страны. Как ранее рассказывали местные жители, российские звезды стали обладателями пентхауса стоимостью около 10 миллионов евро, что по нынешнему курсу составляет почти миллиард рублей. Это недвижимость в элитной высотке на берегу Средиземного моря в самом дорогом ЖК Лимассола — башне One.

Во дворе комплекса для жильцов оборудован большой бассейн, а в самом здании есть подземный паркинг, тренажерный зал, сауна с джакузи, хаммам, ресторан, магазины и бутики. Самые дешевые студии на нижних этажах на данный момент продаются за 635 тысяч евро (более 63 миллионов рублей), передает издание.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри переехала из Израиля на Кипр.