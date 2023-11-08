Все обошлось? Подробности о состоянии госпитализированного актера Соломина

Подробностями о состоянии госпитализированного в Боткинскую больницу художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина в беседе с изданием «СтарХит» поделилась директор театра Тамара Михайлова.

По словам Михайловой, у народного артиста СССР диагностировали ишемический инсульт, но в достаточно легкой форме. Сейчас деятеля искусств уже перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

«К нему сегодня приезжала внучка, разговаривала с ним. Завтра снова поедет, мы ей уже вопросов накидали по работе, Саша (Александра Соломина —прим. «Мосленты.Онлайн») с ним их обсудит. Слава Богу, все обошлось», — добавила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что 88-летний Юрий Соломин [упал](https://moslenta.online/news/lyudi/artista-yuriya-solomina-gospitalizirovali-v-moskve-chto-sluchilos-s-narodnym-artistom-sssr-06-11-2023.htm во дворе своего дома в центре Москвы. Оттуда его экстренно доставили в столичную клинику.