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21:30, 14 ноября 2023
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Планируете поделку с ребенком? Это может быть опасно!

Планируете поделку с ребенком? Это может быть опасно!

© Фото: John Silliman / Unsplash

Планируете поделку с ребенком? Об ожидающей вас серьезной опасности «Общественная служба новостей» узнала у исполняющей обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирины Лялиной.

«На опавших листьях и ветках могут оседать как пыль и грязь, так и более опасные субстанции — шерсть и экскременты животных — собак, кошек, мышей и крыс, которые являются переносчиками ряда серьезных и даже смертельно опасных заболеваний», — сказала специалист.

Опасность для здоровья также могут представлять оказавшиеся на предметах плесневые грибки. Они содержат микотоксины, вызывающие новообразование в легких, чреватое кровохарканием — аспергиллез. Особенно в зоне риска находятся люди с бронхиальной астмой и поллинозом.

Ранее был составлен топ-3 самых опасных сладостей.

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