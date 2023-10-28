Подарок на миллиард. Лена Ленина застряла в лифте и получила необычное предложение

Российская писательница и светская леди Лена Ленина застряла в свой день рождения в лифте с бизнесменом. Ситуация произошла в Париже, сообщает MK.RU.

В ожидании освобождения они разговорились, и мужчина решил сделать Лениной необычный подарок, достойный миллиарда. По данным источника, предприниматель на целый месяц решил предоставит ей и ее друзьями свой замок на его частном острове.

Таким образом француз решил скрасить загубленный праздник писательницы. Все расходы за такой отдых мужчина должен взять на себя, уточняет издание.