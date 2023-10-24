Под копирку: стилист Сухарев раскритиковал стиль российских звезд

Стиль российских артистов раскритиковал на YouTube-канале «Есть нюансы» известный российский стилист и телеведущий Алексей Сухарев. По его мнению, звезды российского шоу-бизнеса слишком часто пытаются копировать внешний вид зарубежных знаменитостей.

«Практически все, чем занимаются артисты нашей поп-сцены, — это копирование западных звезд», — сказал он. Сухарев пояснил, что медийные люди в России не демонстрируют удачные наряды, так как лишены индивидуальности.

Ранее совет провинциалкам дал популярный стилист Владислав Лисовец. Он рассказал, как стоит одеваться в Москве, чтобы быстрее «влиться в тусовку».