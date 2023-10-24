Люди
01:10, 24 октября 2023
1 мин.

Под копирку: стилист Сухарев раскритиковал стиль российских звезд

Под копирку: стилист Сухарев раскритиковал стиль российских звезд
© Кадр: @Dushnie_Nemnoshko / YouTube

Стиль российских артистов раскритиковал на YouTube-канале «Есть нюансы» известный российский стилист и телеведущий Алексей Сухарев. По его мнению, звезды российского шоу-бизнеса слишком часто пытаются копировать внешний вид зарубежных знаменитостей.

«Практически все, чем занимаются артисты нашей поп-сцены, — это копирование западных звезд», — сказал он. Сухарев пояснил, что медийные люди в России не демонстрируют удачные наряды, так как лишены индивидуальности.

Ранее совет провинциалкам дал популярный стилист Владислав Лисовец. Он рассказал, как стоит одеваться в Москве, чтобы быстрее «влиться в тусовку».

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.