21:00, 06 ноября 2023
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Под давлением! Врач назвал группу риска по деменции
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Группу риска по деменции назвал специалист по оказанию неотложной помощи Медицинской школы Брайтона и Сассекса (Великобритания) Роб Галлоуэй, пишет Daily Mail.
По словам эксперта, под большей опасностью психических отклонений находятся люди с гипертонией.
В результате 17 проведенных исследований, ученые выяснили, что у людей с высоким кровяным давлением риск развития старческого слабоумия повышается на 42 процента. Повышенное давление ухудшает приток крови к тканям головного мозга, прокомментировал медик.