Под давлением! Врач назвал группу риска по деменции

Группу риска по деменции назвал специалист по оказанию неотложной помощи Медицинской школы Брайтона и Сассекса (Великобритания) Роб Галлоуэй, пишет Daily Mail.

По словам эксперта, под большей опасностью психических отклонений находятся люди с гипертонией.

В результате 17 проведенных исследований, ученые выяснили, что у людей с высоким кровяным давлением риск развития старческого слабоумия повышается на 42 процента. Повышенное давление ухудшает приток крови к тканям головного мозга, прокомментировал медик.