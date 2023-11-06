Люди
21:00, 06 ноября 2023
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Под давлением! Врач назвал группу риска по деменции

Под давлением! Врач назвал группу риска по деменции

© Фото: Unsplash

Группу риска по деменции назвал специалист по оказанию неотложной помощи Медицинской школы Брайтона и Сассекса (Великобритания) Роб Галлоуэй, пишет Daily Mail.

По словам эксперта, под большей опасностью психических отклонений находятся люди с гипертонией.

В результате 17 проведенных исследований, ученые выяснили, что у людей с высоким кровяным давлением риск развития старческого слабоумия повышается на 42 процента. Повышенное давление ухудшает приток крови к тканям головного мозга, прокомментировал медик.

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