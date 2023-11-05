Почему зимой нам чаще хочется в туалет? Врач дал неожиданный ответ

На вопрос о том, почему зимой нам чаще хочется в туалет в беседе с «Мослентой. Онлайн» дал ответ врач анестезиолог-реаниматолог, медицинский редактор «Инвитро» Сергей Симбирцев.

«Первая причина состоит в том, что в холодное время года наш образ жизни меняется. Летом мы много времени проводим на улице и более активны. Мы больше потеем, что дает возможность охладиться в жаркую погоду. В жару организм легко обезвоживается, если пить достаточно воды», — рассказал специалист. Это, по его словам, влияет на количество свободной жидкости, которую наше тело готово выделить, и из-за этого объем мочи часто уменьшается.

Зимой человек больше времени проводят в помещении, возле источников воды, менее активен и меньше потеет. Таким образом, он склонен выделять больше свободной жидкости с мочой.

Вторая причина заключается в том, что тело не хочет терять слишком много тепла. Если человеку очень быстро становится холодно, тело защищает внутренние органы несколькими способами. Одним из них так называемый холодовой диурез, то есть увеличение выделения мочи в ответ на холод, продолжил врач.

«Сначала кровь отводится от кожи, чтобы избежать потери тепла с наружным воздухом. Это означает, что больше крови в конечном итоге проходит через ваши внутренние органы. В частности, кровь приливает к вашим почкам в большем объеме и под более высоким давлением. Это увеличивает объем, необходимый почкам для фильтрации. В результате увеличивается скорость выделения мочи», — сообщил медик.

По его словам, повышенное выделение мочи также может быть признаком переохлаждения. Так тело человека реагирует на холод как на фактор стресса. В таком случае рекомендуется быстро найти теплое место и согреться. Если увеличение количества мочи также сопровождается другими симптомами, такими как сильная дрожь, затрудненное дыхание или спутанность сознания – это признаки переохлаждения, при которых следует обратитесь к врачу.