Почему появляется хронический кашель? Мясников дал ответ

Почему у некоторых людей появляется кашель хронический? В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» ответ на это вопрос дал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам эксперта, хронический кашель может развиться из-за гастроэзофагеального рефлюкса: когда содержимое желудка забрасывается в пищевод, оттуда в глотку. Происходит раздражение и начинается кашель. Особенно симптомы усиливаются в положении лежа.

Причиной постоянного кашля могут быть также синуситы, гаймориты, астма, курение и коклюш. На долгое течение кашля могут влиять и лекарства от артериального давления, подчеркнул Мясников.