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01:01, 10 августа 2023
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Победительница конкурса «Миссис Россия» высказалась о пластических операциях

Победительница конкурса «Миссис Россия» высказалась о пластических операциях

© Кадр: @kpru / YouTube

О пластических операциях в интервью Starhit высказалась победительница конкурса красоты «Миссис Россия — 2023» Жанна Специальная. Финал конкурса на днях прошел в Москве. Победительница — 32-летняя жительница Геленджика.

По словам Специальной, она никогда не прибегала к пластическим операциям и делать этого не планирует. Она пояснила, что ей хватает обычных безопасных способов ухода за собой. В этом ей помогают различные уходовые средства для кожи и диеты.

При этом о самой пластической хирургии Специальная отзывается равнодушно. По ее мнению, нет ничего плохо, если человек, сделав пластическую операцию, станет счастливым.

В беседе с РИА Новости накануне Специальная отметила, что для участия в конкурсе похудела на 18 килограммов. Известно, что у победительницы конкурса четыре высших образования и недавно она вышла из декретного отпуска.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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