«Выбирайте по ситуации»: историк моды назвал способы не оттолкнуть окружающих

Способы не оттолкнуть окружающих своим внешним видом назвал в личном Telegram-канале историк моды Александр Васильев.

«Есть два незыблемых правила, которых стоит придерживаться, если вы хотите оказывать нужное вам впечатление на людей. Во-первых, одежда должна соответствовать ситуации», — заявил он.

Васильев призвал тщательно выбирать вещи для похода в конкретное место: если они не будут подходить к обстановке или социальной группе, то могут вызвать недопонимание. Например, стиль гранж не всегда уместен в офисной среде, но для похода на рок-концерт подойдет отлично.

Одежда должна быть чистой и ухоженной, продолжил историк моды. «Грязные и неопрятные вещи всегда создают негативное впечатление. Важно следить за своим гардеробом, стирать и ухаживать за ним. Ваша внешность — это ваша визитная карточка», — заявил он.

Ранее сменить спортивную одежду на элегантную предстоящей зимой призвал россиянок стилист Владислав Лисовец.