Актер Воробьев назвал плюсы жизни в отеле

Плюсы жизни в отеле назвал в интервью «Москвич Mag» популярный актер Даниил Воробьев. Он подчеркнул, что ему нравиться ощущение вечного путешествия.

«Когда приезжаю в Москву, предпочитаю останавливаться в любимом отеле. Я постоянно там живу. Жить в отеле, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем в квартире. При таком образе жизни отваливается все лишнее, остается лишь суть — путешествие и то, что делает его комфортным», — объяснил известный по сериалам «Конец света», «Медиатор» и «Жить жизнь» артист.

Воробьев добавил, что это помогает ему «не обрастать жиром» и всегда быть в тонусе.

Ранее о жизни на две страны рассказал музыкант и актер Алексей Воробьев.