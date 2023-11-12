Плюшками балуетесь? А это опасно!

Плюшками балуетесь? Об опасности увлечения сдобой заявил Роспотребнадзор о злоупотреблении сдобой.

В ней содержится много углеводов, жиров и сахара. Злоупотребление этими продуктами может вызвать лишний вес и ему сопутствующие болезни. Например, есть риск проблем с обменом веществ, опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами.

В выпечку иногда добавляют пальмовое масло и маргарин, которые в процессе готовки превращаются в промышленные трансжиры. Они вредны для иммунной и сердечно-сосудистой систем, для обмена веществ и даже могут повысить вероятность развития онкологических заболеваний. Этого можно избежать, если готовить пирожки и булочки самостоятельно, отметили в ведомстве.

Кроме того, такие продукты вредны для пищеварения, а именно чреваты запорами. Это происходит из-за того, что в белой муке нет клетчатки. Нивелировать эффект можно, если добавлять в сдобу содержащие клетчатку продукты, например, сухофрукты.

Ранее Роспотребнадзор перечислил топ главных сезонных продуктов.