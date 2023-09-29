Люди
11:36, 29 сентября 2023
1 мин.

В Москве выставили на продажу плюшевых крыс из IKEA за 10 миллионов рублей

В Москве выставили на продажу плюшевых крыс из IKEA за 10 миллионов рублей. Объявление размещено на популярном сайте.

«Королевские мыши и крыса. Последние в своем роде», — описал продавец товар, купленный в магазине компании, ушедшей с российского рынка. В лот входит плюшевое трио: серая крыса побольше (предположительно, 23-сантиметровая «Госиг Ротта») и две игрушки поменьше, серая и коричневая («Госиг Мус»).

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.