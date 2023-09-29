В Москве выставили на продажу плюшевых крыс из IKEA за 10 миллионов рублей. Объявление размещено на популярном сайте.

«Королевские мыши и крыса. Последние в своем роде», — описал продавец товар, купленный в магазине компании, ушедшей с российского рынка. В лот входит плюшевое трио: серая крыса побольше (предположительно, 23-сантиметровая «Госиг Ротта») и две игрушки поменьше, серая и коричневая («Госиг Мус»).