16:35, 19 октября 2023
1 мин.
Россияне раскрыли свои планы на новогоднюю ночь
© Фото: Unsplash
Планы россиян на новогоднюю ночь стали известны «Известиям» в результате исследований сервиса электронных платежей «ЮMoney».
Большинство россиян — 60 процентов — отметили, что будут отмечать Новый год дома. 15 процентов опрошенных граждан отправятся в путешествие, восемь процентов поедут за город или на дачу, семь процентов пойдут в гости, а каждый двадцатый респондент планирует гулять по городу. Остальные воздержались от ответа.
58 процентов россиян под бой курантов будут с семьей, 18 процентов — в одиночестве, 15 процентов — в компании друзей, пять процентов — с котом или собакой. Есть опрошенные, которые еще не решили, с кем проведут праздник.
Ранее москвичам раскрыли гонорар Деда Мороза и Снегурочки.