Россияне раскрыли свои планы на новогоднюю ночь

Планы россиян на новогоднюю ночь стали известны «Известиям» в результате исследований сервиса электронных платежей «ЮMoney».

Большинство россиян — 60 процентов — отметили, что будут отмечать Новый год дома. 15 процентов опрошенных граждан отправятся в путешествие, восемь процентов поедут за город или на дачу, семь процентов пойдут в гости, а каждый двадцатый респондент планирует гулять по городу. Остальные воздержались от ответа.

58 процентов россиян под бой курантов будут с семьей, 18 процентов — в одиночестве, 15 процентов — в компании друзей, пять процентов — с котом или собакой. Есть опрошенные, которые еще не решили, с кем проведут праздник.

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