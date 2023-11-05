Как питаться осенью и зимой? Топ-6 советов для здоровья в сезон простуд дала на странице Роспотребнадзора врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.

«Выбирайте продукты богатые витаминами. Лучше всего подойдут сезонные фрукты и овощи. Например, сладкий болгарский перец — чемпион по содержанию витамина С, цитрусовые, яблоки, гранаты, киви (в последних тоже много витамина С). Виноград и хурма содержат антоцианы — вещества, которые защищают наши сосуды, обладают антиоксидантным действием», — сказала врач.

Для бодрости с утра Бурляева посоветовала пить чай с имбирем, поскольку он имеет тонизирующий эффект. А в качестве основных источников энергии подходят белковые продукты: мясо, рыба, творог, яйца.

Диетолог призвала также добавлять в свой рацион сало, но не злоупотреблять им. В нем содержится животный жир, представленный насыщенными жирными кислотами, необходимыми для построения клеточных мембран. Еще полезна квашеная капуста. Она содержит большое количество витамина С и положительно влияет на кишечную микрофлору, которая активно участвует в формировании нашего иммунитета.

Важно не забывать про прием витаминов и питьевой режим, отметила терапевт. Взрослому человеку в среднем необходимо 1,5-2 литра воды в сутки.

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