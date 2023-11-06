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14:30, 06 ноября 2023
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Пикантные фото из постели! Что на этот раз показала 57-летняя звезда 90-х?

Пикантные фото из постели! Что на этот раз показала 57-летняя звезда 90-х?

© Фото: @nataliashturm

Что на этот раз показала 57-летняя звезда 90-х, певица Наталья Штурм? На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) знаменитость опубликовала пикантное фото из постели.

В кадре артистка позирует в облегающем полупрозрачном боди черного цвета и кружевных стрингах лежа на постели. «Вы тоже беспокойно спите?...» — подписала снимок исполнительница.

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