Пикантные фото из постели! Что на этот раз показала 57-летняя звезда 90-х?

Что на этот раз показала 57-летняя звезда 90-х, певица Наталья Штурм? На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) знаменитость опубликовала пикантное фото из постели.

В кадре артистка позирует в облегающем полупрозрачном боди черного цвета и кружевных стрингах лежа на постели. «Вы тоже беспокойно спите?...» — подписала снимок исполнительница.