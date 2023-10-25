Певица Слава сообщила о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем сообщила певица Слава (Анастасия Сланевская) в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она описала свое состояние словами «бабка на пределе».

Слава пожаловалась на боль в спине, головокружение и кашель. Артистка отметила, что еле держится на ногах. «Просто условий ноль для восстановления», — пояснила она.

В октябре у певицы начался тур по России. В его рамках Слава даст концерты в 18 городах. На ноябрь у Славы запланировано 16 выступлений.

Ранее о проблемах со здоровьем заявила обладательница самого большого искусственного бюста в России, модель Ирен Феррари.