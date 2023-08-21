Певица МакSим дала первый концерт в Москве после лечения от алкоголизма

После прохождения лечения от алкоголизма и выхода из рехаба 40-летняя певица МакSим (Марина Абросимова) дала первый концерт в московских «Лужниках», выступив в рамках урбанистического форума, сообщает KP.RU.

По данным издания, артистка скинула вес и загорела во время отпуска, из которого вернулась на днях. Издание сообщает, что многие специально приехали на мероприятие именно ради выступления МакSим.

Запись выступления звезды опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы». На кадрах сотни людей собрались, чтобы послушать МакSим. Москвичи и гости города активно подпевали артистке.