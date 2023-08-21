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06:01, 21 августа 2023
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Певица МакSим дала первый концерт в Москве после лечения от алкоголизма

Певица МакSим дала первый концерт в Москве после лечения от алкоголизма

© фото: Yvette de Wit / Unsplash

После прохождения лечения от алкоголизма и выхода из рехаба 40-летняя певица МакSим (Марина Абросимова) дала первый концерт в московских «Лужниках», выступив в рамках урбанистического форума, сообщает KP.RU.

По данным издания, артистка скинула вес и загорела во время отпуска, из которого вернулась на днях. Издание сообщает, что многие специально приехали на мероприятие именно ради выступления МакSим.

Запись выступления звезды опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы». На кадрах сотни людей собрались, чтобы послушать МакSим. Москвичи и гости города активно подпевали артистке.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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