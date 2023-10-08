Певица Ханна высказалась об обязанностях детей перед родителями

Об обязанностях детей перед родителями высказалась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) жена гендиректора Black Star Inc. Павла Курьянова, мать двух дочерей, фотомодель и певица Ханна.

«Никто никому ничем не обязан, за исключением отношений детей и родителей. Считаю, что дети должны сделать все, чтобы их родители, во-первых, ни в чем не нуждались, а во-вторых, были очень счастливы», — заявила артистка.