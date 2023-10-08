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20:00, 08 октября 2023
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Певица Ханна высказалась об обязанностях детей перед родителями

Певица Ханна высказалась об обязанностях детей перед родителями

© Кадр: @offi_hanna

Об обязанностях детей перед родителями высказалась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) жена гендиректора Black Star Inc. Павла Курьянова, мать двух дочерей, фотомодель и певица Ханна.

«Никто никому ничем не обязан, за исключением отношений детей и родителей. Считаю, что дети должны сделать все, чтобы их родители, во-первых, ни в чем не нуждались, а во-вторых, были очень счастливы», — заявила артистка.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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