Певица Ханна перечислила главные принципы воспитания дочери

Главные принципы воспитания старшей дочери Адрианы перечислила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна.

«Мы стараемся подробно обсуждать с ней каждую ситуацию. Не просто говорим "это плохо" или "так нельзя", а объясняем, как именно ее поведение может быть воспринято другим человеком, приводим примеры», — рассказала артистка, отметив, что после каждого подобного разговора они с супругом просят наследницу повторить то, что она услышала, чтобы убедиться, что она все правильно поняла.

«У ребенка в таком возрасте (3 сентября Адриане исполнится пять лет, — прим. "Мосленты. Онлайн") очень много энергии. Мы решили эту энергию направлять на интересные дочке вещи: она занимается музыкой, танцами, вокалом», — продолжила Ханна.

Певица добавила, что Адриана также изучает математику, письмо и чтение, что нравится ей заметно меньше. Однако девочка проходит онлайн-уроки даже в период семейных отпусков.

В феврале 2023 года у знаменитой четы родилась вторая дочь, которую назвали Камиллой.