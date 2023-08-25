Певица Глюкоза призналась в жертве ради красоты

Видеозаписью из спортзала, на которой предстала в обтягивающем спортивном комбинезоне с глубоким декольте, поделилась в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Она призналась своим подписчикам в приносимой ради красоты жертве.

«Ненавижу спортзал, честно вам признаюсь. Но что делать — я очень люблю хорошо выглядеть. Вот такая правда жизни», — сказала она перед началом очередной тренировки.

Ранее способами введения тренировок в привычку поделился фитнес-тренер Максим Сливак.