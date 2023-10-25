11:35, 25 октября 2023
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Певица Глюкоза спустилась в московское метро
© Кадр: @glukozamusic
В московское метро спустилась певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Видеозаписями из подземки она поделилась с подписчиками в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Ну что, ребятки, я в метро… На самом деле я его люблю, но не могу сказать, что часто пользуюсь… Тут вежливые люди, все уступают дорогу, узнают меня…» — поделилась впечатлениями артистка.
Глюкоза призналась, что спустилась в подземку ради съемок в популярном проекте.
Ранее известный рэпер дал концерт в московском метро.