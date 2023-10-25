Певица Глюкоза спустилась в московское метро

«Ну что, ребятки, я в метро… На самом деле я его люблю, но не могу сказать, что часто пользуюсь… Тут вежливые люди, все уступают дорогу, узнают меня…» — поделилась впечатлениями артистка.

Глюкоза призналась, что спустилась в подземку ради съемок в популярном проекте.

Ранее известный рэпер дал концерт в московском метро.