Певец Игорь Николаев высказался об эмиграции из России

Об эмиграции из России на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) высказался певец Игорь Николаев.

В своем блоге музыкант опроверг слухи об эмиграции из страны. «Дорогие журналисты, не остался я ни в Италии, ни во Франции», — отметил народный артист России.

Артист также уточнил, что после отпуска вернулся на родину и сейчас готовит дочь к школе.