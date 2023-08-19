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20:01, 19 августа 2023
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Певец Игорь Николаев высказался об эмиграции из России

Певец Игорь Николаев высказался об эмиграции из России

© Фото: Unsplash

Об эмиграции из России на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) высказался певец Игорь Николаев.

В своем блоге музыкант опроверг слухи об эмиграции из страны. «Дорогие журналисты, не остался я ни в Италии, ни во Франции», — отметил народный артист России.

Артист также уточнил, что после отпуска вернулся на родину и сейчас готовит дочь к школе.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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