Люди
12:50, 27 октября 2023
1 мин.

Петров показал жену в мокром купальнике. Пользователи сети пришли в восторг!

Петров показал жену в мокром купальнике. Пользователи сети пришли в восторг!

© Кадр: @actorsashapetrov

Молодую жену в мокром купальнике исподтишка снял на видео известный российский актер Александр Петров. Ролик артист опубликовал на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«А можно побольше этой красоты в ленту?», «Появилась Виктория, и Саша воспрял!», «Красиво-то как», «Это любовь», «Шикарная пара», «Роскошное видео!» — прокомментировали юзеры.

На кадрах жена Петрова Виктория плавает в бассейне. В этот момент артист снимает ее со спины.

Ранее Александр Петров поделился подробностями о предложении жене. Вместо кольца он одел на палец избранницы веточку.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.