Петров показал жену в мокром купальнике. Пользователи сети пришли в восторг!

Молодую жену в мокром купальнике исподтишка снял на видео известный российский актер Александр Петров. Ролик артист опубликовал на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«А можно побольше этой красоты в ленту?», «Появилась Виктория, и Саша воспрял!», «Красиво-то как», «Это любовь», «Шикарная пара», «Роскошное видео!» — прокомментировали юзеры.

На кадрах жена Петрова Виктория плавает в бассейне. В этот момент артист снимает ее со спины.

Ранее Александр Петров поделился подробностями о предложении жене. Вместо кольца он одел на палец избранницы веточку.