Петров дал отповедь Асмус. В чем причина серьезной ссоры двух звезд?

Стихотворение поэтессы Шахназ Сайн процитировал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) актер Александр Петров. Подписчики решили, что так он дал отповедь коллеге по фильму «Текст», актрисе Кристине Асмус.

«Все бумерангом, господа. Все бумерангом отражается. Если плюете в чью-то спину, это, несомненно, возвращается», — написал Петров. В комментариях под публикацией фолловеры пристыдили его за подобное поведение.

Некоторые юзеры не поняли, при чем здесь Асмус. Более осведомленные объяснили им, в чем причина ссоры двух звезд.

В сентябре 34-летний Петров женился на 22-летней возлюбленной Виктории, хотя до этого несколько лет состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской. «Друг, R.I.P.», — написала Асмус в сторис после распространившейся по сети новости о свадьбе. Юзеры решили, что таким образом она решила поддержать преданную Петровым Милославскую.

1 ноября Асмус рассказала подписчикам, что «один ранимый друг» пытается лишить ее работы через продюсеров. Она добавила, что этот человек отписался от нее в соцсетях. Так как Петров на актрису не подписан, поклонники снова решили, что речь о нем. А своим новым постом актер укрепил их предположения.

«Бедная Асмус, бумеранг от недоджентльмена!», «Ну женились вы — и живите красиво. При чем тут Кристина? Она просто поддержала свою подругу. Вы не правы! Ну не может мужчина опускаться до такой степени, чтобы проклинать человека на весь свет. Если он мужчина, конечно», — написали пользователи сети.