Как пережить магнитную бурю? Терапевт дала совет

Как пережить магнитную бурю? Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT дала совет.

По словам врача, во время магнитных бурь происходит неконтролируемое «сужение и расширение» сосудов. У людям, которые имеют сосудистые проблемы, следует обратиться к врачу и контролировать давление, кислородное наполнение крови, головы, отметила она.

Кроме того, чтобы облегчить состояние, надо больше отдыхать, избегать сильной нагрузки, правильно питаться и проводить больше времени на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, чем грозит здоровью мощная магнитная буря.