22:30, 12 ноября 2023
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Как пережить магнитную бурю? Терапевт дала совет
© Фото: Felix Mittermeier / Unsplash
Как пережить магнитную бурю? Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT дала совет.
По словам врача, во время магнитных бурь происходит неконтролируемое «сужение и расширение» сосудов. У людям, которые имеют сосудистые проблемы, следует обратиться к врачу и контролировать давление, кислородное наполнение крови, головы, отметила она.
Кроме того, чтобы облегчить состояние, надо больше отдыхать, избегать сильной нагрузки, правильно питаться и проводить больше времени на свежем воздухе.
Ранее сообщалось, чем грозит здоровью мощная магнитная буря.