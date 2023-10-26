Ученый предупредил об опасности перевода часов на зимнее время

Перевод часов на зимнее и летнее время может оказаться опасным для здоровья, заявил профессор Рассел Фостер из Оксфордского университета. Его слова приводит Daily Mail.

Ученый предупредил, что разделение на зимнее и летнее время нарушает циркадные ритмы организма, а резкая перестройка в момент перевода часов негативно влияет на сон. Это увеличивает риск инсульта.

«Между 6 утра и 12 дня вероятность инсульта в любом случае увеличивается на 50 процентов. Если вас заставляют вставать с постели еще раньше, вы создаете большую нагрузку на организм», — пояснил эксперт.

Ранее врач перечислила опасные для метеозависимых людей продукты.