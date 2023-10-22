Доктор Мясников предупредил о серьезной опасности переизбытка соли

О серьезной опасности переизбытка соли в рационе предупредил россиян в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» известный врач-терапевт Александр Мясников.

По его словам, ее переизбыток способствует развитию различных заболеваний, в том числе гипертонии и злокачественных опухолей почек. При этом совсем исключать соль нельзя, так как ее отсутствие в рационе способно привести к неврологическим проблемы, судорогам, потере сознания и даже к летальному исходу.

Мясников пояснил, что нижний допустимый уровень потребления соли составляет три грамма в сутки.