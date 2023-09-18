Пенсионерка оскорбила мужчину в московском метро из-за ношения шорт

Пожилая женщина оскорбила пассажира московского метро из-за того, что на нем были надеты джинсовые шорты. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

В результате конфликта пенсионерка накричала на мужчину, одетого в шорты до колена, и назвала его средним полом. По ее мнению, такую одежду можно носить на курорте, но никак не в общественных местах в столице.

«Просто она нарядная и решила внимание к себе привлечь», «Какая же крайне неприятная женщина», «Старость, которой я боюсь», «Родилась в деревне, сразу уровень виден», — прокомментировали юзеры.