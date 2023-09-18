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04:01, 18 сентября 2023
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Пенсионерка оскорбила мужчину в московском метро из-за ношения шорт

Пенсионерка оскорбила мужчину в московском метро из-за ношения шорт

© Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Пожилая женщина оскорбила пассажира московского метро из-за того, что на нем были надеты джинсовые шорты. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

В результате конфликта пенсионерка накричала на мужчину, одетого в шорты до колена, и назвала его средним полом. По ее мнению, такую одежду можно носить на курорте, но никак не в общественных местах в столице.

«Просто она нарядная и решила внимание к себе привлечь», «Какая же крайне неприятная женщина», «Старость, которой я боюсь», «Родилась в деревне, сразу уровень виден», — прокомментировали юзеры.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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