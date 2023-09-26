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04:05, 26 сентября 2023
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Пенсионер лишился полутора миллионов рублей из-за посещения борделя

Пенсионер лишился полутора миллионов рублей из-за посещения борделя

© Фото: Monika Kozub / Unsplash

Женатый 63-летний пенсионер из подмосковного Реутова лишился полутора миллионов рублей из-за посещения борделя, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, неделю назад мужчина посетил интим-салон на юго-востоке столицы. Спустя пару дней ему позвонил работник заведения и потребовал перевести ему полтора миллиона рублей, в случае отказа он пригрозил рассказать о похождениях пенсионера его жене и детям.

Житель Подмосковья перечислил на счет шантажиста необходимую сумму, после чего обратился в полицию. По данному факту правоохранители проводят проверку.

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