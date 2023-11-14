Пейте каждый день! Есть всего одно условие, при котором вино полезно для здоровья

Всего одно условие, при котором вино полезно для здоровья, назвала в эфире НСН врач-диетолог Маргарита Королева.

Каждый день пить вино в умеренных количествах полезно для сердечно-сосудистой системы. В этом напитке есть антиоксидант ресвератрол, благотворно влияющий на организм. При этом вино обязательно должно быть натуральным.

Доктор подчеркнула, что нужно рассчитывать свою дозу, которая не мешает повседневной жизни. «В небольшой дозировке, скажем, до бокала в день, вполне может быть уместен этот продукт», — отметила она.

Ранее любителей выпивать бокал вина за ужином предупредили об опасности.