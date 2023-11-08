45-летняя Ирина Пегова сильно изменилась. Поклонники шокированы и возмущены!

45-летняя актриса Ирина Пегова сильно изменилась. Что произошло со звездой российских сериалов «Акушерка» и «Временные трудности»?

На личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) телезвезда опубликовала свою фотографию. На снимке запечатлен результат ее похудения на 27 килограммов.

Пегова позирует в платье красного цвета с перьями. Образ дополняют крупные серьги и макияж в технике smoky eyes.

Поклонников шокировало и возмутило увиденное. В комментариях они принялись критиковать внешность знаменитости. «До похудения была индивидуальной, а теперь не пойми кто. А макияж просто ужасный», «На втором фото будто лет 60», «Зачем похудела… Раньше красивой была», «Ужас, как постарела…», «Как будто состарилась сразу», «Я испугалась», — написали фолловеры.