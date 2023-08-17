Педиатр развеяла популярный миф о помощи младенцам в жару

Популярный миф о помощи младенцам в жару развеяла в личном Telegram-канале педиатр Анна Левадная. Она отметила, что речь идет о детях в возрасте до полугода и до введения прикорма.

По словам врача, детей на грудном вскармливании допаивать водой нельзя, даже если на улице жара. Дело в том, что грудное молоко на 88 процентов состоит из воды и полностью обеспечивает потребность организма ребенка в жидкости.

Если грудничка поить водой, могут появиться проблемы и у ребенка, и у матери, предупредила Левадная. Например, если допаивают из бутылочки, может быть нарушен захват груди, снижает прибавки в весе и повышает риски острых кишечных инфекций у малыша, повышает риски лактостазов у матери, снижает общий калораж и ценность питания, а также негативно влияет на продолжительность и эффективность сосания, объем грудного молока и вероятность успешного грудного вскармливания.