«Не увлекайтесь»: терапевт перечислила убивающие печень привычки

Убивающие печень привычки перечислила в беседе с «Москвой 24» терапевт Татьяна Романенко. Отрицательное влияние на орган, по ее словам, оказывает наличие в рационе большого количества жирной и жареной пищи.

«Неправильное питание в целом повышает нагрузку на печень и может приводить к ее заболеваниям, а также к избыточному весу и проблемам с органами ЖКТ», — заявила врач.

Не стоит увлекаться бесконтрольным приемом некоторых препаратов, продолжила Романенко. Негативно влиять на печень могут анальгетики, антибактериальные препараты. Их лучше не использовать без назначения врача.

«Самолечение для печени смерти подобно», — подчеркнула эксперт.

Употребление алкоголя в любом количестве может также нарушить работу органа — вызвать воспаление печени, алкогольный гепатит, добавила Романенко.