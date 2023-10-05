Беременная жена футболиста Тарасова раскрыла предполагаемую дату родов

Предполагаемую дату родов (ПДР) раскрыла в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко.

«Экватор», — написала знаменитость, прокомментировав скриншот из календаря беременности. Согласно предоставленной информации, она находится во втором триместре беременности, 20 неделе. ПДР приходится на 21 февраля 2024 года.

Судя по срокам, супруги зачали ребенка через пару недель после операции Костенко по увеличению груди. Маммопластику она сделала 9 мая 2023 года в одной из клиник Дубая.

Тарасов и Костенко станут родителями в четвертый раз. Пол ребенка пока не раскрывали. Они уже воспитывают троих детей: пятилетнюю Милану, трехлетнюю Еву и годовалого Алексея.