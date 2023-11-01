Как получать пассивный доход? Эксперт дал важные советы

Как получать пассивный доход в размере 100 тысяч рублей в месяц? В беседе с «Известиями» россиянам дал совет эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа.

Пассивный доход могут обеспечить аренда недвижимости (при этом нужен капитал от 30 миллионов рублей), облигации, депозиты, дивидендные акции (для них необходим капитал около 10 миллионов рублей) и инвестиции в бизнес (капитал от 3,3 миллиона рублей).

Но Зацепа предупредил, что самым рискованным финансовым инструментом считаются инвестиции в бизнес. Для снижения вероятности негативных сценариев он посоветовал обращаться к профессионалам для помощи в отборе компании.

Ранее россияне назвали свои инструменты для увеличения дохода.