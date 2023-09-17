Пассажир метро решил съехать вниз в проеме между эскалаторами и попал на видео

Пассажир столичной подземки решил съехать вниз в проеме между эскалаторами и попал на видео. Ролик, записанный очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Подслушано Метро Москвы».

На кадрах молодой человек спускается к станции между эскалаторами, задевая при этом плафоны. Пользователей сети разозлило поведение жителя столицы. «Это что за вид приматов?», «Интересно посмотреть на квитанцию за сломанные светильники в один миллион рублей от ГУП Московский Метрополитен и его лицо», — написали юзеры.

Другие подписчики также написали, что происшествие случилось на станции метро «Маяковская», а нарушителя правопорядка задержали дежурившие на станции сотрудники полиции.