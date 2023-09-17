Люди
00:01, 17 сентября 2023
1 мин.

Пассажир метро решил съехать вниз в проеме между эскалаторами и попал на видео

Пассажир метро решил съехать вниз в проеме между эскалаторами и попал на видео

© Кадр: Telegram-канал «Подслушано Метро Москвы»

Пассажир столичной подземки решил съехать вниз в проеме между эскалаторами и попал на видео. Ролик, записанный очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Подслушано Метро Москвы».

На кадрах молодой человек спускается к станции между эскалаторами, задевая при этом плафоны. Пользователей сети разозлило поведение жителя столицы. «Это что за вид приматов?», «Интересно посмотреть на квитанцию за сломанные светильники в один миллион рублей от ГУП Московский Метрополитен и его лицо», — написали юзеры.

Другие подписчики также написали, что происшествие случилось на станции метро «Маяковская», а нарушителя правопорядка задержали дежурившие на станции сотрудники полиции.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.