Раскрыты параметры друга вдовы Шатунова. Потянуло на высоких?

Потянуло на высоких? Параметры друга вдовы певца Юрия Шатунова, немецкого манекенщика Джулиана Шелка, раскрыли на сайте модельного агентства IMM.

В карточке Шелка указано, что рост модели — 184 сантиметра, обхват груди — 97 сантиметров, талии — 76 сантиметров. У модели голубые глаза и 43 размер ноги.

Светлану Шатунову заметили в обществе Шелка на концерте памяти ее покойного мужа в Москве. Шатунова назвала немца близким другом семьи и опровергла слухи об их романе.