«Не хочу никаких украшательств». Почему 56-летняя Памела Андерсон отказалась от макияжа?

56-летняя актриса Памела Андерсон объяснила в интервью The Daily Telegraph, почему отказалась от макияжа. Звезда заявила, что стремится к свободе и больше не хочет никак украшать свою внешность.

«Мне просто нужно было быть самой собой, это желание буквально требовало выхода. Я почувствовала, что мне действительно нужно поделиться тем, кем я была, кто я есть, и это мне дало такое ощущение свободы», — рассказала Андерсон.

Осенью 2023 года актриса произвела фурор, появившись на публике без макияжа. Она вышла на прогулку в Париже в естественном виде.

Ранее певица Виктория Дайнеко восхитила россиян, показав лицо без макияжа.