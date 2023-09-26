В Москве выставили на продажу пакет из «Макдоналдса» за 1,5 миллиона рублей

За 1,5 миллиона рублей москвич выставил на продажу пакет из сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» — компании, ушедшей из России в 2022 году. Объявление он разместил на известной платформе.

«Шикарный бумажный пакет. Экологически чистый. И да, он пахнет бумагой. Подходит тем, кто разделяет настоящие ценности "вот что я люблю"», — указано в объявлении.

Продавец подчеркнул, что этот лот подойдет только настоящим ценителям. При этом он указал, что товар не новый, и на нем есть «исторические пометки».