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16:10, 26 сентября 2023
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В Москве выставили на продажу пакет из «Макдоналдса» за 1,5 миллиона рублей

В Москве выставили на продажу пакет из «Макдоналдса» за 1,5 миллиона рублей

© Скриншот: Авито

За 1,5 миллиона рублей москвич выставил на продажу пакет из сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» — компании, ушедшей из России в 2022 году. Объявление он разместил на известной платформе.

«Шикарный бумажный пакет. Экологически чистый. И да, он пахнет бумагой. Подходит тем, кто разделяет настоящие ценности "вот что я люблю"», — указано в объявлении.

Продавец подчеркнул, что этот лот подойдет только настоящим ценителям. При этом он указал, что товар не новый, и на нем есть «исторические пометки».

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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