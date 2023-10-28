Подойдет кареглазым! Стилист назвал самый модный оттенок волос

Самый модный цвет волос этого сезона назвал топ-стилист, партнер бренда L'Oréal Professionnel Paris Максим Рокицкий. Его слова приводит «Леди Mail.ru».

Речь идет об оттенке «шоколадный шелк»: темный цвет с золотистыми прядями. По словам Рокицкого, это окрашивание можно считать щадящей процедурой, оно подойдет даже поврежденным волосам. Кроме того, «шоколадный шелк» не нужно обновлять так часто, как другие популярные цвета.

Больше всего этот оттенок будет к лицу кареглазым девушкам с длинными волосами. «Точно украсит обладательниц теплого цветотипа, а также он будет одинаково интересно выглядеть как на светлой, так и темной коже», — говорится в материале.

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